Seguridad privada en las verbenas y las carpas de las peñas durante las fiestas de Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor reforzará el dispositivo de seguridad privada durante las fiestas en honor a la Virgen de los Remedios que comenzarán este fin de semana y se prolongarán hasta el 11 de mayo. Así, se incrementará el número de efectivos en los días de mayor afluencia, pasando de ocho a doce vigilantes privados. Del mismo modo, se ampliará la vigilancia privada tanto en el recinto ferial —cuyo horario de control se extenderá hasta las nueve de la mañana— como en las zonas destinadas a las carpas de las peñas.

Así lo ha asegurado el Ayuntamiento tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, con el objetivo de coordinar el dispositivo especial con motivo del próximo fin de semana festivo en el municipio. La sesión ha estado copresidida por la Subdelegada del Gobierno, Doña Rosa María López Alonso, y el Alcalde de Villamayor, Don Ángel Luis Peralvo Sanchón, a la que se ha querido agradecer expresamente la constante colaboración de la Subdelegación del Gobierno, así como su firme compromiso con la seguridad de los vecinos, especialmente en el marco de celebraciones de gran afluencia como las fiestas patronales.En la reunión han participado igualmente representantes de la Jefatura de la Guardia Civil de Salamanca, así como de la Agrupación de Tráfico, que desempeñará un papel esencial en el control de accesos y en la regulación de la circulación de vehículos durante todo el fin de semana festivo.

Asimismo, se ha contado con la presencia de representantes de la Junta de Castilla y León y de las asociaciones de Protección Civil, cuya labor desinteresada y constante ha sido también objeto de reconocimiento por parte del Ayuntamiento.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha subrayado la importancia de la instalación del denominado “Punto Clave”, dirigido a los jóvenes entre 16 y 30 años que acuden a localidades que celebran sus fiestas patronales, y en los que se les informa de los riesgos asociados al consumo de alcohol y de otras drogas, y va acompañado de actuaciones sobre el contexto para reducir la violencia y los comportamientos perturbadores, así como del “Punto Violeta”, actuando como espacio seguro y punto de información en eventos y fiestas institucionales, que ofrece ayuda, asesoramiento y sensibilización ante agresiones sexuales o de género, involucrando a la sociedad en la detección y respuesta como herramientas fundamentales para la prevención y actuación ante posibles incidentes relacionados con la seguridad de las mujeres y el consumo de alcohol durante las fiestas.

Desde el Ayuntamiento de Villamayor, el alcalde ha querido agradecer la implicación de todos los asistentes a la Junta, incluyendo a los miembros de la Policía Local, a la empresa de seguridad privada y a la entidad encargada del dispositivo sanitario, que contará con un punto médico operativo durante todas las actividades festivas para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.