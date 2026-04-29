La Semana Cultural de Villamayor anticipa las fiestas de la Virgen de los Remedios

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de su concejalía de Cultura, ha organizado una nueva edición de su Semana Cultural que se desarrollará del 7 al 14 de mayo, justo antes del inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Remedios. Un programa que incluye un variado cartel de actividades que incluyen desde espectáculos de magia, el pregón de fiestas, un correfoc, teatro, circo y talleres.

La programación comenzará el jueves 7 de mayo a las 19:00 horas en la Plaza España con una actuación de magia a cargo del Mago Toño, seguida a las 20:00 horas por el tradicional acto de la Bajada de la Virgen en la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel.

El viernes 8 de mayo la actividad se trasladará al Hábitat Minero, donde tendrá lugar el Pregón de Fiestas a las 21:00 horas. La jornada concluirá con un Correfoc que partirá de la Plaza España a las 23:30 horas y la actuación del Grupo Serendipia a partir de la medianoche. Durante el fin de semana, los vecinos podrán participar en diversas actividades formativas y lúdicas.

El sábado 9 de mayo se impartirá un taller de cestería de castaño en el Aula Taller de la Plaza San Juan en horario de mañana y tarde, para el cual es necesario inscribirse previamente por correo electrónico. Además, desde el mediodía se celebrará el Correbares con motivo del treinta aniversario de la Charanga la Clave, finalizando el día con la sesión de Disco Galaxy a las 00:00 horas en la Plaza España.

El domingo 10 de mayo la programación continuará en la Plaza España con el espectáculo de circo "Mi Sol Si Ya" de la compañía Circo Activo a las 18:00 horas y una MasterClass de Zumba a las 19:30 horas. La segunda mitad de la semana mantendrá un enfoque educativo y cultural.

El lunes 11 y el martes 12 de mayo el Teatro Antonio Gamoneda acogerá representaciones teatrales para escolares de Educación Primaria e Infantil a las 10:30 horas. El lunes por la tarde se ofrecerá una visita guiada a las antiguas canteras en el Hábitat Minero bajo inscripción previa, mientras que el martes la Banda de Música de Villamayor ofrecerá un concierto festivo en la Plaza España a las 19:00 horas.

El miércoles 13 de mayo la Biblioteca será el escenario de "El Pequeño Musical" para niños mayores de 4 años, actividad que requiere la recogida previa de invitaciones. Finalmente, el jueves 14 de mayo concluirá la semana con teatro escolar matutino, un taller solidario de letras en tela para neonatos a las 17:00 horas y la tradicional Cuelga de Banderines con los Quintos a las 22:00 horas, amenizada nuevamente por la Charanga la Clave. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de diversas asociaciones locales como Arte y Más, la Asociación Cultural Banda de Música de Villamayor y la biblioteca municipal.