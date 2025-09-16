La Semana Europea de la Movilidad llega a Carbajosa

Carbajosa de la Sagrada se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad con el objetivo de concienciar sobre la importancia de apostar por la movilidad sostenible y promover cambios en los hábitos de transporte. Entre el 15 y el 22 de septiembre, el Ayuntamiento ha organizado un variado calendario de propuestas dirigidas a escolares, familias y vecinos de todas las edades.

De lunes a viernes, a las 8:45 horas, se sellarán los pasaportes de los niños que decidan ir al colegio andando por alguna de las rutas escolares del pueblo. En el inicio de cada ruta se pondrán los sellos que los niños podrán canjear por regalos en la ruleta de premios instalada el lunes 22 en la “Fiesta de la Movilidad”.

En horario escolar, desde el martes 16 hasta el lunes 22, los alumnos de 3º a 6º de Primaria de los tres colegios de Carbajosa podrán participar en un circuito de educación vial diseñado para fomentar el aprendizaje de normas básicas de seguridad en la circulación.

El programa se abrirá a todos los públicos con la “Yincana de Movilidad Sostenible”, que se celebrará el martes 16 a las 18:00 horas y que consistirá en un recorrido por diferentes puntos del pueblo con pruebas relacionadas con la movilidad.

Los deportes urbanos también tendrán su espacio el miércoles 17 a las 18:30 horas, con un encuentro de BMX, trial y skate en el Pump Track, donde se darán cita aficionados y referentes de Salamanca de estos deportes para disfrutar de una tarde de acrobacias.

El jueves 18 a las 9:30 horas se celebrará un paseo a Salamanca, con salida desde la Plaza Mayor de Carbajosa, fomentando la actividad física y el contacto con el entorno.

La semana culminará el lunes 22 con la “Fiesta de la Movilidad”, que comenzará a las 17:30 horas y contará con un circuito de cars de pedales, la ruleta de premios, exposiciones de vehículos y patinetes eléctricos, un circuito de “Amotos”, un circuito multideporte, una zona de baloncesto en silla de ruedas y la posibilidad de experimentar un simulador de vuelco y gafas 3D.

El Ayuntamiento de Carbajosa invita a todos sus vecinos a participar en una semana en la que se promueve una movilidad más sostenible y saludable,disfrutando de las diferentes actividades lúdicas y educativas preparadas.