Nuestra Señora de los Remedios bendice las calles de Villamayor

Cientos de personas han esperado en este buen domingo a ver salir a Nuestra Señora de los Remedios por las calles de Villamayor de la Armuña. Un día muy esperado por los habitantes del municipios que no han dudado en acudir a una de las citas más importantes de sus fiestas, con una misa previa que ha abarrotado la iglesia.

A las 12:30 horas daba comienzo la eucaristía, y pasada una hora, ha dado comienzo la procesión ante la atenta mirada de los fieles que miraban con cariño y devoción a una de las imágenes que cuida la localidad armuñesa.

A pesar de haber tenido una noche de fiesta, música y baile, han sido muchos los jóvenes que no han querido perderse este momento, demostrando el respeto hacia la Virgen y a la tradición.

La jornada del domingo, 17 de mayo, será muy especial, con la tradicional fiesta de la patata, así como diferentes torneos, actuaciones y exhibiciones que harán las delicias de los salmantinos y salmantinas que se acerquen hasta el pueblo.