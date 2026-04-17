Así será la semana de libro en Carbajosa

Carbajosa de la Sagrada ya tiene preparada su programación para celebrar la semana del libro en la localidad. Tendrá lugar del 18 al 26 de abril la Semana del Libro 2026 e incluye una programación pensada para todos los públicos, con el objetivo de fomentar la lectura, la creatividad y la participación cultural de los vecinos. A lo largo de estos días se han organizado actividades variadas dirigidas especialmente al público infantil y familiar, como talleres, propuestas de creación artística o encuentros literarios. Además, como cada semana, la programación incluirá el cuentacuentos habitual, una cita ya consolidada en la biblioteca que se suma a esta celebración como una propuesta más para disfrutar de los libros en familia.

Entre las actividades previstas destaca el taller “Punto de libro” con scrap, dirigido a niños y niñas de 8 a 12 años, que tendrá lugar el 18 de abril en las Aulas de Cultura. También se celebrará la actividad “Colorea tu marcapáginas”, durante toda la semana en la Biblioteca Municipal, así como la entrevista al escritor Víctor Ventosa, “La vida es juego”, programada para el 22 de abril.

La oferta se completa con el taller “El sombrerero loco”, que se desarrollará del 22 al 26 de abril en el Centro joven, donde también se llevará a cabo “One Piece. El misterio de la fruta prohibida”, los días 24 y 25 de abril. Asimismo, en el Aula de Informática, del 20 al 24 de abril, cualquier usuario podrá participar en la actividad “Leeflix” y el día 22 de abril, tendrá lugar la propuesta “El hechizo de los cuentos: ¡escapa si puedes!”, dentro de una programación que busca combinar lectura, juego e imaginación.

Desde la Concejalía de Biblioteca, Noemí Fernández anima a todos los vecinos a participar en esta semana tan especial, concebida como una oportunidad para acercarse a los libros, compartir experiencias y disfrutar de la cultura en comunidad. La Semana del Libro se presenta, un año más, como una invitación abierta a leer, crear y participar.

El alcalde Pedro Samuel Martín destacó que la Semana del Libro impulsa la lectura, la creatividad y la participación cultural en todas las edades, especialmente entre los más pequeños.