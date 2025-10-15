Así serán las gradas que se instalarán en el campo de fútbol de Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor ha publicado el proyecto para la instalación de las gradas prefabricadas en el campo de fútbol El Salinar. Una ansiada y esperada obra que ha sufrido varios retrasos debido a la aparición de un yacimiento romano en el subsuelo que obligó al Consistorio a cambiar el proyecto para no dañar los restos arqueológicos que ya han sido estudiados y protegidos.

Así, el proyecto redactado por el arquitecto Miguel Ángel Mazas, prevé la instalación de un sistema de gradas que se puedan desmontar sin dificultad y que tengan un bajo impacto sobre el terreno ya que está catalogado como zona de cautela arqueológica. Así, la promoción impide que la instalación tenga excavación o movimiento de tierras.

La nueva promoción en esta zona implica la remoción superficial de tierras, los bloques de gradas proyectados se asientan directamente sobre una explanada de terreno existente, sin excavación o movimiento de tierras.

Proyecto construcción gradas campo de fútbol El Salinar, en Villamayor de Miguel Ángel Mazas 1

El proyecto recoge la instalación de dos bloques de gradas que se ubicarán tras los banquillos, quedando uno tras cada banquillo dejando un paso central entre ambos. Cada bloque de gradas está formado por una estructura de 11 pórticos metálicos separados 2,5 m, que sustenta la cubierta y una subestructura de apoyo a las filas de gradas.

El graderío inicialmente elegido cuenta con tres bancos corridos para espectadores sentados, con una longitud de 25 metros instalado a ras del pavimento. Disponen de un total 126 asientos de PVC con o sin respaldo por unidad, con un total de 252 espectadores.

Dispondrá de cuatro escaleras de acceso de 1,20 m de anchura cada una; dos en los extremos y dos intermedias. Las gradas dispuestas suponen un desnivel de evacuación de 0,80 metros. Tendrán barandillas de protección tanto trasera como en los dos laterales y estarán cubiertas de chapa metálica.