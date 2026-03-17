Así ha sido la instalación de la pasarela peatonal entre los polígonos El Montalvo esta madrugada

Con corte de tráfico total en la A-20 incluido, la instalación de la pasarela peatonal entre los polígonos El Montalvo II y El Montalvo III ya está prácticamente terminada. En la madrugada de este lunes a una veintena de operarios de la concesionaria han realizado los trabajos del montaje de la estructura sobre la vía, trasladada en un gran tráiler e izada con grandes grúas.

El izado de la estructura y su colocación ha obligado a realizar dos cortes temporales del tráfico sobre la variante regulados por agentes de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca y del puesto de Santa Marta de Tormes.

Instalación de la pasarela peatonal sobre la A-20 en Carbajosa | CARBAJOSA NOTICIAS

El dispositivo se ha desarrollado sin incidencias y ha avanzado más de lo previsto por la empresa, que ha podido colocar la estructura y las dos rampas, lo que evitará tener que hacer cortes durante la madrugada de este martes.

Una vez instalada la pasarela, queda terminar de trabajar en la estructura y, tras las pruebas de carga y seguridad, podrá abrirse para que los peatones crucen sobre la Ronda Sur caminando. Un paso que dará mayor seguridad para los viandantes que hasta ahora se veían obligados a cruzar por el paso peatonal situado a escasos metros de la nueva pasarela.