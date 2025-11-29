Síndrome de Turner, protagonista de un mercadillo solidario en Villares de la Reina

La urbanización de 'Las Bizarricas', en el municipio salmantino de Villares de la Reina, se viste de solidaridad este sábado 29 de noviembre.

Durante la jornada, todos los vecinos de la zona podrán poner su granito de arena en favor del Síndrome de Turner a través de un mercadillo solidario. Porque todo lo recuadado en las ventas de dicho mercadillo será íntagramente donado a la Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca.

El mercadillo solidario está abierto al público desde las 11:00 hasta las 20:00 horas de este sábado.