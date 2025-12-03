Contra la soledad no deseada, Santa Marta participa en un proyecto de la USAL

Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes participa en el proyecto de la Universidad de Salamanca para combatir la soledad no deseada. En esta segunda edición habrá novedades con respecto al curso pasado ya que el objetivo final es crear una Red de Agentes Intergeneracionales Comunitarios gracias a la colaboración en el proyecto de los mayores que participan en el programa de Envejecimiento Activo del municipio y a los estudiantes del Grado de Criminología.

“El año pasado participamos en un proyecto sobre edadismo con el que comprobamos todas las ventajas y beneficios del trabajo en equipo entre distintas generaciones. Los estudiantes avanzan en sus investigaciones gracias a experiencias y testimonios en primera persona, mientras que el colectivo de mayores puede trasladar sus necesidades e inquietudes para lograr revertir, o al menos mitigar, situaciones como la soledad no deseada”, explicó Mari Cruz Gacho, concejal de Bienestar Social de Santa Marta de Tormes.

La edil ha explicado que el proyecto se encuentra en su primera fase que consiste en encuestas a pie de calle que están realizando 100 alumnos de Criminología para poder elaborar un diagnóstico acerca de la soledad en el municipio. A su vez, diez mayores de Santa Marta han ido a la Universidad a formarse para poder abordar esta iniciativa desde una posición más académica, y los estudiantes harán próximamente lo mismo en el Edificio Sociocultural, con el objetivo de adquirir conocimientos más prácticos.

Una vez finalizada la primera fase, en el segundo cuatrimestre se constituirá de manera formal la Red de Agentes Intergeneracionales Comunitarios, cuyos miembros establecerán su estructura interna, sus funciones y sus canales de comunicación. Para poder establecer sus acciones específicas, los participantes del proyecto realizarán un recorrido exhaustivo por los recursos de Santa Marta para identificar los servicios, los espacios de encuentro, los programas municipales y las redes de apoyo que puedan ponerse a a disposición de este proyecto.

Una vez examinados los recursos disponibles comenzará a funcionar la Red de Agentes Intergeneracionales Comunitarios con acciones como el acompañamiento, actividades motivacionales, propuestas de participación social, escucha activa y apoyo, con el objetivo de ofrecer un soporte cercano a aquellos vecinos que más lo necesiten.

Por último, la tercera fase del proyecto consistirá en una evaluación participativa en la que se recogerá la experiencia de los estudiantes y el colectivo de mayores, además del impacto generado en la comunidad con esta iniciativa.

“El éxito del programa que se desarrolló el año pasado en Santa Marta nos ha empujado a repetir la colaboración con la Universidad y los estudiantes, aunque abordando una problemática diferente que, aunque normalmente afecta al colectivo de mayores, no excluye a otros grupos de población. Una vez obtenidos todos los resultados, es bastante probable que la iniciativa se extienda a otros municipios de la provincia”, concluyó la responsable de Bienestar Social.