Solidaridad en cada puntada y ovillo de lana, abre el Mercadillo Solidario Tejemaneje en Villamayor

Durante el martes y miércoles se pondrán a la venta todo tipo de prendas de lana tejidas por varias mujeres de la localidad durante todo el año

Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (6).jpeg
Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (6).jpeg

Isabel, Joaqui, Marta y Angelina llevan todo el año teje que teje. De sus manos salen bufandas, gorros, cuellos, guantes, chales, bolsos, muñecos, monederos y un sinfín de prendas de ropa que durante dos días, este martes y miércoles, tienen a la venta en un local de la Plaza de España de Villamayor. Su objetivo es vender todas y cada una de las prendas que han ido tejiendo semana a semana con un fin solidario, ya que todo lo donado se entrega cada año a una ONG. Y es que ellas son veteranas en este tipo de iniciativas ya que desde 2014 organizan este mercadillo solidario que ha ayudado a todo tipo de proyectos e iniciativas.

Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (7).jpeg
Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (7).jpeg

Durante hoy y mañana tienen a la venta todo tipo de prendas que llenan de color las estanterías y mesas donde han colocado con mimo todas las piezas. Gorros para niños y adultos, guantes, mitones, calentadores para las piernas, bufandas y cuellos ocupan la mesa más larga, ya que son productos que tienen mucha demanda. Pero, además tienen bolsos tejidos a mano, monederos, portaabanicos, chales y picos para el cuello y, este año, un montón de muñequitos tejidos a mano, así como adornos de Navidad para el árbol.

También tienen bolsas para el pan y delantales que cose una de las voluntarias del proyecto y cuentan con colaboradores que cada año les llevan productos. Es el caso de unos finos marcapáginas de bolillos, llaveros impresos en 3D, pulseras, pendientes o porta servilletas.

Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (18).jpeg
Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (18).jpeg

Todo por una buena causa que ha llevado a que el colectivo Tejemaneje sea reconocido y a que su mercadillo tenga una gran acogida entre los vecinos de Villamayor.

