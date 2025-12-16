Solidaridad en cada puntada y ovillo de lana, abre el Mercadillo Solidario Tejemaneje en Villamayor

Isabel, Joaqui, Marta y Angelina llevan todo el año teje que teje. De sus manos salen bufandas, gorros, cuellos, guantes, chales, bolsos, muñecos, monederos y un sinfín de prendas de ropa que durante dos días, este martes y miércoles, tienen a la venta en un local de la Plaza de España de Villamayor. Su objetivo es vender todas y cada una de las prendas que han ido tejiendo semana a semana con un fin solidario, ya que todo lo donado se entrega cada año a una ONG. Y es que ellas son veteranas en este tipo de iniciativas ya que desde 2014 organizan este mercadillo solidario que ha ayudado a todo tipo de proyectos e iniciativas.

Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (7).jpeg

Durante hoy y mañana tienen a la venta todo tipo de prendas que llenan de color las estanterías y mesas donde han colocado con mimo todas las piezas. Gorros para niños y adultos, guantes, mitones, calentadores para las piernas, bufandas y cuellos ocupan la mesa más larga, ya que son productos que tienen mucha demanda. Pero, además tienen bolsos tejidos a mano, monederos, portaabanicos, chales y picos para el cuello y, este año, un montón de muñequitos tejidos a mano, así como adornos de Navidad para el árbol.

También tienen bolsas para el pan y delantales que cose una de las voluntarias del proyecto y cuentan con colaboradores que cada año les llevan productos. Es el caso de unos finos marcapáginas de bolillos, llaveros impresos en 3D, pulseras, pendientes o porta servilletas.

Mercadillo solidario Tejemaneje en Villamayor 2025 (18).jpeg

Todo por una buena causa que ha llevado a que el colectivo Tejemaneje sea reconocido y a que su mercadillo tenga una gran acogida entre los vecinos de Villamayor.