SOMACYL sube un 17% el presupuesto para construir las 27 viviendas de protección oficial de Santa Marta

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACYL, ha sacado por segunda vez a licitación las obras de construcción de 27 viviendas en bloque en régimen de protección oficial en Santa Marta de Tormes. La primera licitación, que salió por 3,2 millones de euros quedó desierta, sin empresas interesadas en ejecutar la obra y, por tanto, el ente regional ha sacado una segunda licitación en la que ha incrementado el presupuesto en más de 500.000 euros, un 17 por ciento, y pasando los 3,7 millones de euros con el fin de que el proyecto resulte interesante a las constructoras.

La licitación estará abierta hasta el 18 de julio. Cabe reorda, que este proyecto que prevé construir viviendas en la Avenida de la Serna, frente a La Fontana, tiene previsto construir 27 viviendas con una superficie de 65 metros cuadrados repartidos en dos dormitorios y dos baños.

Cabe recordar que el proyecto está destinado al alquiler para jóvenes. Para acceder a estas viviendas los solicitantes tendrán que tener menos de 36 años y cumplir una serie de requisitos (en el caso de que el comprador sea un matrimonio o pareja de hecho, bastará con que uno de los dos sea menor de 36 años). Entre estos destaca estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León; Tener unos ingresos familiares que no excedan de 5 veces el IPREM y no inferiores a una vez el IPREM y no ser titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o de disfrute sobre otra vivienda en España, o que siendo titular de tales derechos no pueda ocupar la vivienda por causas que no le sean imputables, incluidas situaciones de proindiviso o aquellas otras en el que el puesto de trabajo se localice a más de 50 kilómetros de la vivienda.