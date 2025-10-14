‘Sombras del Reactor’: el pasaje de miedo para este año de Terror Pelabravo

Pelabravo/Terror Pelabravo anuncia su nueva propuesta para esta edición de Halloween: Sombras del Reactor, un pasaje de terror ambientado en un pueblo asolado por un desastre nuclear que promete superar las expectativas de los aficionados al miedo.

Desde sus inicios, Terror Pelabravo ha crecido en popularidad y notoriedad en la provincia, convirtiéndose en una cita obligada cada octubre para quienes buscan emociones fuertes. En años anteriores han ofrecido fórmulas impactantes como el “Matadero del terror”, 'Exorcismo en el convento" o 'El Bosque'.

Este año, la organización ha optado por trasladar al público a un escenario postapocalíptico: un pueblo irradiado tras un accidente en una central nuclear. Sombras, mutaciones, territorios contaminados y el horror humano se conjugarán en un recorrido preparado para sacudir los sentidos. Según la web oficial de Terror Pelabravo, los visitantes deberán “tener la mente muy fría para controlar el terror” y afrontar situaciones límite.

Detalles y reservas

La experiencia se desarrollará en el Espacio Más de Pelabravo los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Los pases, que cuentan con precio especial para la primera semana, ya se pueden adquirir a través de su página web www.terrorpelabravo.com

El pasaje está diseñado para grupos reducidos, intensificando la inmersión y el impacto de cada escena. Como es habitual en las ediciones anteriores, habrá también actividades alternativas, como hinchables, música, zonas de ambientación y efectos especiales para todas las edades.