Estas son las calles en las que habrá cámaras de videovigilancia en Castellanos de Moriscos

Castellanos de Moriscos tendrá cámaras de videovigilancia con el objetivo de “mejorar la seguridad ciudadana el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, evitar actos de vandalismo y controlar el acceso de vehículos a ciertas áreas del municipio”. Así, el municipio contará con 12 equipos de videovigilancia que se ubicarán por el casco urbano, las urbanizaciones y también en el polígono industrial.

Así, las cámaras se ubicarán en la Plaza Mayor; en la calle Rosa y Juan Curto junto al parque infantil; en la calle San Roque junto al Multiusos; en la zona del camino de Moriscos y en la zona de la entrada de Juan Curto con la Ronda Exterior en el casco urbano.

Plano cámaras centro urbano Castellanos de Moriscos

En la urbanización Armuña estarán en la entrada y salida de la calle Martín Gaite y en la calle Miguel de Unamuno. En Mahía se ubicará en la calle Villares y en Lares en la calle Arosa, en la esquina con la ría de Vigo.

Plano cámaras Lares, Castellanos

Cámaras urbanización La Armuña y Mahía, Castellanos

Por último, en el polígono industrial se ubicarán en la entrada de la calle Salamanca que es el acceso principal del polígono y en la esquina con la calle San Roque.

El pliego de contratación recoge que “en cada una de las 12 zonas el objetivo perseguido es el control general del área de forma que, en caso de producirse actos vandálicos, infracciones en vía pública etc, las imágenes obtenidas y debidamente almacenadas puedan ser accesibles, visualizadas y analizadas de forma ágil, a fin de facilitar la labor policial”.

El presupuesto de licitación de las obras son 33.674 euros con el IVA incluido. Los licitantes tendrán plazo para presentar sus propuestas hasta el 19 de mayo.