Estos son los días que recogerán voluminosos y restos vegetales en Villamayor

El concejal de medio ambiente Don Víctor Zato en el Punto Limpio de Villamayor.

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha hecho público el calendario de recogida de voluminosos, electrodomésticos y restos vegetales para el año 2026, con el objetivo de facilitar a los vecinos una correcta gestión de sus residuos y reforzar la concienciación sobre la importancia del reciclaje.

La adecuada separación de residuos es un elemento clave tanto desde el punto de vista ambiental como económico. Cuando los residuos reciclables o valorizables se depositan de forma incorrecta en el contenedor gris, aumentan considerablemente los costes de tratamiento, al tratarse del sistema más caro y menos eficiente. Esta mala práctica repercute directamente en el gasto municipal y, en consecuencia, en el conjunto de la ciudadanía.

Recogida de voluminosos

Se consideran voluminosos los enseres o muebles en mal estado a los que ya no se les puede dar otro uso.

Los residuos deberán depositarse junto al punto de contenedores más cercano al domicilio desde las 22:00 horas del domingo hasta las 9:00 horas del primer y tercer lunes de cada mes.

Fechas de recogida de voluminosos en 2026:

5 y 19 de enero.

2 y 16 de febrero.

2 y 16 de marzo.

6 y 20 de abril.

4 y 18 de mayo.

1 y 15 de junio.

6 y 20 de julio.

3 y 17 de agosto.

7 y 21 de septiembre.

5 y 19 de octubre.

3 y 16 de noviembre.

9 y 21 de diciembre.

Para la correcta gestión de los restos vegetales, el Ayuntamiento ofrece distintas opciones:

Solicitud de contenedor de 240 litros de uso permanente.

Solicitud de contenedor temporal de gran volumen para podas.

Uso de bolsas homologadas para depositar en la parcela municipal.

Instalación de compostadora.

La información y asesoramiento se facilita en las Oficinas de Urbanismo y Medio Ambiente, en la Plaza de San Juan, S/N, o en el Teléfono de información: 923 305 615.

Los contenedores de PVC de 240 litros, entregados a domicilio, se recogerán:

De mayo a octubre: semanalmente, los martes.

Resto del año: el primer y tercer martes de cada mes, según el siguiente calendario:

Fechas de recogida de restos vegetales (contenedores 240 L) en 2026:

7 y 20 de enero.

3 y 17 de febrero.

3 y 17 de marzo.

7 y 21 de abril.

5, 12, 19 y 26 de mayo.

2, 9, 16, 23 y 30 de junio.

7, 14, 21 y 28 de julio.

4, 11, 18 y 25 de agosto.

1, 9, 15, 22 y 29 de septiembre.

6, 13, 20 y 27 de octubre.

3 y 17 de noviembre.

1 y 15 de diciembre.

Las bolsas de restos vegetales podrán depositarse en la parcela municipal situada en la Carretera de Ledesma, frente a la urbanización Los Almendros, en el siguiente horario:

De lunes a sábado, de 9:30 a 14:00 horas.

Todos los miércoles por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas.

Recogida de electrodomésticos

La recogida de electrodomésticos se realizará los martes por la mañana, de 8:00 a 10:00 horas, al lado de la puerta del portal o vivienda, previo aviso el día anterior al teléfono 900 460 312.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se insiste en que una separación incorrecta de los residuos, especialmente cuando materiales reciclables o valorizables se depositan en el contenedor gris, incrementa de forma notable el coste de la gestión de residuos municipales. El tratamiento del residuo mezclado es más complejo, más caro y menos eficiente desde el punto de vista ambiental, lo que repercute directamente en las arcas públicas y, en última instancia, en todos los vecinos.

Reciclar adecuadamente no solo permite ahorrar energía, reducir emisiones y conservar el entorno más cercano, sino que contribuye a contener los costes del servicio de recogida y tratamiento, alargando la vida útil de los vertederos y favoreciendo la reutilización y el reciclaje de materiales.

El Ayuntamiento de Villamayor ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que el buen funcionamiento del sistema de recogida depende del compromiso de todos. Separar correctamente los residuos y utilizar los servicios municipales disponibles es una inversión en calidad de vida, sostenibilidad y futuro para el municipio.

Puedes descargar aquí el tríptico con toda la información: