Estas son las ganadoras del Concurso Talentos por la Igualdad de Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta ha entregado los premios del concurso de talentos organizado como parte del programa para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este caso se trataba de un certamen dirigido a los escolares del municipio, que podrían presentar sus trabajos en cualquier disciplina artística y con los materiales que consideran relacionados con la igualdad como temática.

Se trata de un certamen que pretendía además fomentar la creatividad entre los más pequeños.

Santa Marta entrega de premios del concurso de Talentos por la Igualdad (1)

Las ganadoras han sido: Carla García, de 1º de Primaria del Colegio Carmen Martín Gaite con el proyecto "La Granja", que se ha hecho con el primer premio. Por su parte, Irene Villamor, de 3º de Primaria del Colegio Miguel Hernández se ha llevado el segundo premio con "Lo primero es la igualdad". Por último, Sara Rubio, Leire Buch y Naiara Velasco, de 3º de Primaria del Colegio Miguel Hernández han quedado terceras con "Todos trabajamos juntos".