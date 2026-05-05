Estos son los ganadores de los premios que reconocen la ciencia, la educación y el arte en Villamayor

El Ayuntamiento de Villamayor y la Asociación Virgen de los Remedios han presentado la V edición de los Premios Villamayor, un evento ya consolidado dentro del programa de las fiestas patronales, que tiene como finalidad reconocer la labor de vecinos, colectivos, profesionales e instituciones que, bien por su trayectoria o por su especial relación con el municipio, contribuyen a proyectar el nombre de Villamayor dentro y fuera de su ámbito territorial.

En la presente edición se otorgarán un total de seis premios, cuatro de ellos concedidos directamente por la organización: El Premio Personaje Ilustre de Villamayor, homenaje a Juan Sánchez, será otorgado a Pedro García García, vinculado al municipio a través de su labor en el Centro de Láseres Pulsados Ultracortos (CLPU), y actual gerente de la Universidad de Salamanca; el Premio a la Cultura y el Arte en Villamayor, homenaje a Faustino Rey, recaerá en José Ignacio Villar González, artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, con una destacada trayectoria en el ámbito artístico y una estrecha relación con el municipio; el Premio a la Investigación, Ciencia y Tecnología, homenaje a Társilo Ferreras, ha sido concedido a la empresa BEONx, ejemplo de innovación tecnológica y desarrollo empresarial con origen en Villamayor y el Premio a la Educación, homenaje a Arturo Cinos, se otorgará a la Consejería de Educación de Castilla y León, en reconocimiento a la excelencia del sistema educativo autonómico, así como a la calidad de las infraestructuras educativas del municipio.

Por otro lado, los dos galardones restantes serán decididos mediante votación popular a través de la red social Facebook, entre los días 1 y 10 de mayo, sumándose posteriormente la valoración de un jurado. Son el premio de Hostelería y el premio al Comercio o Empresa 2026.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo jueves, 14 de mayo de 2026, a las 21:00 horas, en la Plaza de España, un enclave emblemático que simboliza la historia, la cultura y la singular identidad de Villamayor, marcada por su característica piedra dorada.durante el acto de entrega, se realizará un sorteo de regalos a los participantes,026 gracias a la colaboración de empresas y establecimientos locales.