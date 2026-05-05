El “Spring Day Carbajosa”, la gran fiesta de la convivencia en la localidad

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha dado a conocer la programación que ha organizado para la fiesta ‘Spring Day Carbajosa’, una propuesta festiva, familiar y solidaria con la que el municipio busca fomentar la participación ciudadana y crear un gran espacio de encuentro para vecinos, peñas y asociaciones que tendrá lugar el próximo 16 de mayo.

Una iniciativa que ha partido de la petición de las peñas y asociaciones de la localidad, que habían planteado la posibilidad de impulsar en el municipio actividades de convivencia vecinal y que el Ayuntamiento ha canalizado con esta propuesta pensada para todos los públicos y que se desarrollará en distintos puntos de la localidad.

La programación arrancará con hinchables y casetas para toda la familia, instalados en el Prado de la Vega de 12:00 a 14:00 horas y de nuevo de 17:00 a 20:00 horas. A las 14:00 horas tendrá lugar una comida solidaria de pollo con patatas amenizada por la charanga “A lo loko”, también en el Prado de la Vega.

La jornada continuará a las 16:00 horas con un bingo solidario, organizado por Avecarsa, y ya por la tarde la música cobrará especial protagonismo con la actuación de Zambra Flamenca, junto a David Lamas, a las 19:30 horas en la Plaza Mayor. La programación concluirá a las 23:00 horas con una sesión de animación musical a cargo de DJ Mario Salcedo, en el Prado de la Vega, en la zona de aparcamiento.

SPRING DAY Convivencia Vecinal Cartel General jpg

Uno de los aspectos más destacados de esta convivencia vecinal será su carácter benéfico, ya que el dinero recaudado en las diferentes actividades se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). De este modo, ‘Spring Day Carbajosa’ aspira no solo a convertirse en una cita de ocio y participación, sino también en una jornada comprometida con una causa social de gran importancia.

En el caso de la comida solidaria, el precio del ticket será de 5 euros y la venta anticipada estará disponible hasta el 13 de mayo, con el fin de calcular el número de raciones necesarias. Los tickets podrán recogerse en la Casa de la Cultura, de 9:00 a 14:00 horas, y en el Centro Cultural, de 17:00 a 20:00 horas.

En este sentido, el alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, ha destacado que “Spring Day Carbajosa nace con el objetivo de seguir creando espacios de encuentro entre vecinos, peñas y asociaciones, favoreciendo la convivencia y reforzando el sentimiento de comunidad en el municipio”. Asimismo, ha subrayado el carácter solidario de esta propuesta, ya que “esta jornada aúna ocio, participación y compromiso social, y permitirá colaborar con la Asociación Española Contra el Cáncer, que desarrolla una labor fundamental”.

Desde el Ayuntamiento se anima a todos los vecinos a participar en esta jornada de convivencia, pensada para compartir, disfrutar del espacio público y seguir fortaleciendo los lazos entre colectivos y ciudadanía. Además, la organización recuerda a quienes asistan a la comida solidaria que no olviden llevar mesa y silla.