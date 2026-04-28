Suben 400.000 euros el precio del Centro de Emprendimiento y Empresa por el incremento de costes

El Ayuntamiento de Santa Marta se ha visto obligado a incrementar el precio de licitación de las obras del uturo Centro de Emprendimiento y Empresa cuyo concurso quedó desierto en su primera licitación. Así, e Ayuntamiento ha dotado el proyecto de un coste de 1.784.371 euros, frente a los 1.372.559 euros de la primera licitación. Esta subida de 411.812 euros, de los que el Ayuntamiento aporta 187.702 euros, se debe a la necesidad de afrontar el incremento de los costes de los materiales sufridos en el sector de la construcción y con el fin de que las empresas estén interesadas en ejecutar el proyecto.

Este importe se aplicará a la primera de las tres fases de las que se compone el proyecto que contempla la construcción de un espacio de coworking pensado para impulsar el emprendimiento y atraer empresas al municipio, un espacio al que, en un futuro, se sumarán uno para la aceleración de empresas, y otro para la implantación de empresas consolidadas.

Esta primera infraestructura supondrá un notable fortalecimiento del tejido empresarial de Santa Marta, además de una fuente de empleo cualificado que también favorecerá el desarrollo económico del municipio.