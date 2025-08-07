El primer premio de la Lotería Nacional cae en Santa Marta

El sorteo de la Lotería Nacional ha dejado un importante premio en la provincia de Salamanca. El número 18.698, consignado en la administración ubicada en Santa Marta de Tormes, ha resultado agraciado con el primer premio, que asciende a 300.000 euros, en el sorteo de este jueves, 7 de agosto.

La administración ganadora, situada en el citado municipio salmantino, se suma a otras localidades de España donde también se han repartido premios destacados.

Los poseedores del número 18.698 tienen ahora la posibilidad de reclamar los 300.000 euros correspondientes al primer premio en la administración donde fue consignado o en cualquier entidad bancaria autorizada, dentro del plazo establecido.