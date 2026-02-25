‘Las Supremas de Móstoles’ llegan al alfoz de Salamanca el sábado 7 de marzo

“Eres un enfermo” es, sin duda, una de esas canciones que todo el mundo podría corear y uno de los éxitos más conocidos de Las Supremas de Móstoles. Humor, música y un ambiente festivo es la tónica de sus actuaciones y los vecinos de Villares de la Reina podrán disfrutar de un concierto gratuito del grupo madrileño.

Las hermanas Bodega Estevez, integrantes de la formación musical, actuarán el próximo sábado 7 de marzo en el auditorio de Villares de la Reina y lo harán de forma gratuita. La actuación coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer y para disfrutar del concierto hay que tener invitación, que se puede recoger en la biblioteca de Villares de la Reina y en la de Aldeaseca de la Armuña, así como en el Centro de Ocio y Deporte.

Con una dilatada trayectoria en el mundo del espectáculo, las singulares hermanas ofrecerán su mejor repertorio con temas como ‘Ya están aquí Las Supremas’, ‘El Jonathan’ o sus versiones de grandes canciones de la música disco.