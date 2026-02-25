‘Las Supremas de Móstoles’ llegan al alfoz de Salamanca el sábado 7 de marzo
Villares de la Reina organiza un concierto gratuito para conmemorar el Día Internacional de la Mujer
“Eres un enfermo” es, sin duda, una de esas canciones que todo el mundo podría corear y uno de los éxitos más conocidos de Las Supremas de Móstoles. Humor, música y un ambiente festivo es la tónica de sus actuaciones y los vecinos de Villares de la Reina podrán disfrutar de un concierto gratuito del grupo madrileño.
Las hermanas Bodega Estevez, integrantes de la formación musical, actuarán el próximo sábado 7 de marzo en el auditorio de Villares de la Reina y lo harán de forma gratuita. La actuación coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer y para disfrutar del concierto hay que tener invitación, que se puede recoger en la biblioteca de Villares de la Reina y en la de Aldeaseca de la Armuña, así como en el Centro de Ocio y Deporte.
Con una dilatada trayectoria en el mundo del espectáculo, las singulares hermanas ofrecerán su mejor repertorio con temas como ‘Ya están aquí Las Supremas’, ‘El Jonathan’ o sus versiones de grandes canciones de la música disco.
También te puede interesar
Lo último