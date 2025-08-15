Finalizan antes de tiempo la capea de Carbajosa por varias cogidas de una vaquilla que saltó al callejón
Se trata del tercer animal que salió al ruedo, por lo que el festejo se finalizó unos minutos antes de tiempo, devolviendo a corrales a la vaquilla
La capea nocturna de Carbajosa que se celebraba a las 22:00 horas de este viernes 15 de agosto se tuvo que finalizar antes de tiempo unos minutos por el salto de una vaquilla al callejón.
Según ha podido saber Salamanca24horas, el animal se precipitó al interior del callejón, cogiendo a varias personas. Motivo por el que se tomó la decisión de abreviar el festejo. El incidente se produjo en la salida de la tercera vaca.
