Suspendida la jornada de captación de balonmano en Aldeatejada prevista para este sábado

El Ayuntamiento de Aldeatejada y la Escuela Deportiva Municipal han anunciado la suspensión de la jornada de balonmano que estaba programada para este sábado en el Pabellón Municipal. La cita, organizada con la colaboración del Club Balonmano Ciudad de Salamanca, tenía como objetivo acercar este deporte a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2017, ofreciendo una sesión de prueba gratuita.

La actividad se iba a desarrollar entre las 10:00 y las 11:30 horas y estaba pensada como un espacio lúdico y formativo para fomentar el balonmano en edades tempranas, además de servir como jornada de captación para la escuela deportiva local. Sin embargo, finalmente no podrá llevarse a cabo.

Desde la organización no se han detallado los motivos concretos de la suspensión, aunque se espera que próximamente se puedan ofrecer nuevas fechas para retomar la iniciativa.

El Consistorio ha querido agradecer la implicación de las familias interesadas y la colaboración del Club Balonmano Ciudad de Salamanca, reiterando su compromiso por seguir impulsando el deporte base en el municipio.

Con esta jornada, Aldeatejada buscaba dar un paso más en la promoción de actividades deportivas variadas para los más pequeños.