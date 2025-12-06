Talleres infantiles o comidas de mayores: así es la programación de Villamayor para esta Navidad

El Ayuntamiento de Villamayor ha presentado el programa completo de actividades para estas Navidades.

En el acto, encabezado por Marisol García Rivero, concejala de Acción Social, y Lucía Guinaldo, concejala de Festejos, se ha hecho hincapié en la vocación conciliadora del programa: no solo buscan mantener el espíritu navideño de los más pequeños, también favorecer la conciliación laboral y familiar.

Destacan entre las actividades, llenas de talleres y diferentes espectáculos, la celebración del Mercadillo Solidario de la Asociación Tejemaneje, los días 16 y 17 de diciembre. Ocupará la plaza de España 9, entre las 10:00 y 14:00 horas y las 16:00 y 20:00 horas, y será en beneficio de la Asociación de Enfermades Raras de Castilla y León (AERSCYL).

Otra oportunidad para colaborar será la Carrera Navideña Solidaria, el 20 de diciembre. Saldrá del Pabellón Dori Ruano y fomentará la recogida de alimentos no perecederos. Las inscripciones ya pueden realizarse a través de la web oficial.

A continuación, puedes consultar la programación completa: