Teatro, ofrenda floral y talleres, Villamayor presenta la programación para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Ayuntamiento de Villamayor conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una semana de actividades de sensibilización.

El Ayuntamiento de Villamayor, a través de su Área de Acción Social, presenta la programación especial organizada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre, fecha destinada a denunciar la violencia ejercida contra las mujeres en todo el mundo y a reclamar el compromiso de todas las instituciones para su erradicación.Con una visión respetuosa hacia la trascendencia histórica de esta jornada y fiel al espíritu que inspiró su declaración, el Ayuntamiento reafirma su responsabilidad institucional en la defensa de la dignidad de las mujeres y en la promoción de una sociedad libre de violencia. Para ello, se ha confeccionado una programación de ámbito comunitario que se desarrollará a lo largo de varios días, involucrando a todos los sectores de la población.

Todas las actividades están cofinanciadas mediante la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que permite a las entidades locales implementar medidas de prevención, sensibilización y apoyo a la ciudadanía.

La programación ha comenzado con el concurso de relatos igualitarios que ya ha comenzado ne los centros educativos de la localidad con el fin de involucrar a los jóvenes en la creación de narrativas que promuevan valores de equidad. El lunes 24 de noviembre se dará inicio a los actos culturales con la representación teatral “Teatro Playback” a las 17:30 h en la Sala de reuniones de la Biblioteca Pública. Organizada por CASJUVI, esta función está dirigida a público a partir de 6 años.

El martes 25 de noviembre, día central de la conmemoración, tendrá lugar el acto institucional a las 11:30 h en el Parque de la Avenida Diego Velázquez. La jornada incluirá una ofrenda floral y la lectura del manifiesto institucional. Se contará con la activa participación de los centros educativos CEIP Piedra de Arte, Ciudad de l@s Niñ@s, CEE El Camino e IESO Tomás Bretón. Ese mismo día, y de forma específica para el alumnado del IESO, se ofrecerá la obra teatral “Teatro por la igualdad. Función: ¿Por qué?” en el Salón de actos de la Biblioteca Pública, una actividad orientada a la reflexión juvenil. Por la tarde, a las 18:00 h, el Hogar de Mayores (Plaza San Juan) acogerá el taller “Mujeres que hicieron Historia”, dirigido al público adulto.

Cartel villamayor 25N

Las actividades continuarán el miércoles 26 de noviembre con un acto de carácter familiar. A las 18:00 h, en la entrada de la Biblioteca Pública, se desarrollará el Mural de los buenos deseos, invitando a toda la familia a participar y dejar un mensaje positivo contra la violencia.

Finalmente, la campaña se complementa con una Campaña de sensibilización en redes sociales que se desarrollará del 24 al 29 de noviembre, buscando ampliar el alcance de los mensajes del 25N a través del entorno digital.

El Ayuntamiento de Villamayor destaca la importancia de mantener un firme compromiso con la educación en igualdad, la sensibilización social y el reconocimiento de todas aquellas mujeres que han sufrido violencia o discriminación.

Con la puesta en marcha de esta programación, el municipio subraya su voluntad de continuar trabajando desde la cercanía, la prevención y el respeto a los valores que sostienen nuestra convivencia.