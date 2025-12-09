Las tejedoras de ‘Tejemaneje’ ya tienen fecha para su venta solidaria en Villamayor

Un año más las tejedoras del grupo ‘Tejemaneje’ de Villlamayor de Armuña han hecho su magia y han vuelto a organizar su famoso mercadillo navideño donde ponen a la venta todo tipo de piezas de punto elaboradas por ellas. Durante todo el año, este grupo de mujeres se reúnen una vez a la semana para tejer cuellos, bufandas, gorros, chales y todo tipo de artículos que después venden en un mercado solidario cuya recaudación cada año se destina a una ONG diferente.

Durante dos días, el 16 y 17 de diciembre, el mercado estará abierto en un local en la plaza de España en horario de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 horas. Una magnífica oportunidad para comprar regalos para estas navidades y además colaborar con una iniciativa solidaria que se ha convertido en fundamental en Villamayor de Armuña.

En esta ocasión, los beneficios obtenidos por la venta de productos tejidos serán para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, organización comprometida con la atención, el apoyo y la visibilidad de personas afectadas por enfermedades poco frecuentes en la comunidad.

El mercado se organiza en colaboración con el Ayuntamiento de Villamayor y gracias al trabajo altruista y desinteresado de un grupo de mujeres de la localidad.