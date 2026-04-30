Sin teléfono ni internet en Villamayor por un fallo en la red de Movistar y DIGI

Los usuarios de telefonía que tienen contratos con compañías como DIGI o Movistar han tenido problemas de comunicación durante la mañana de este jueves en Villamayor de Armuña. Un problema en la red ha dejado prácticamente incomunicados a los vecinos que utilizan esas compañías en lo que se refiere a datos de internet y llamadas telefónicas.

En otros casos los usuarios sí podían hacer llamadas, pero estas sufrían interrupciones constantes y fallos de sonido.

En estos momentos, los problemas en la red continúan y se extienden por Villamayor y zonas adyacentes, ya que en otras localidades vecinas no están teniendo restricciones.