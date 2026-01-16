‘Tiempo cero, ni paz ni guerra’ del artista Aawah Walad, en la sala Tragaluz de Santa Marta

La Sala Municipal de Exposiciones Tragaluz acoge hasta el 30 de enero la muestra ‘Tiempo Cero, ni paz ni guerra’ del artista Aawah Walad. Los concejales de Cultura y Turismo, Silvia González y Juan Carlos Bueno, respectivamente, acompañados del artista, la comisaria de la muestra, Cristina Ovejero y la presidenta de la Asociación Rimal Sáhara-Tormes, Rosa Alonso Delgado, ha presentado la exposición que es un viaje profundo a la esencia del pueblo saharaui.

La muestra reúne una colección de veinte obras que nacen de la mirada profunda del artista. Cada pintura retrata con delicadeza los rostros, las vestimentas y las viviendas de este pueblo reflejando no solo su identidad cultural, sino también la fuerza de su espíritu en los campamentos de refugiados. Tal y como asegura el artista “Tiempo Cero, ni paz ni guerra es un puente que conecta el pasado con el presente, la historia con la vida y la lucha con la dignidad, una ventana al alma de una comunidad marcada por la historia, la resistencia y la esperanza”.

La muestra ha visitado el pasado año otras ciudades fuera de España, siendo Lisboa la última capital. El edil de Turismo ha recordado que la exposición con la obra de Aawah Walad es la número veinticinco desde que se abrió este espacio expositivo municipal y ha destacado la calidad de los artistas que exponen en el mismo y la variedad de disciplinas que acoge el espacio expositivo muicipal, ofreciendo una rica oferta cultural al lado de Salamanca.

El artista

Walad Mohamed Mahmud nació en los campamentos de población refugiada saharaui y pertenece a una saga familiar de artistas, poetas, escritores, músicos y pintores. Ha participado en diferentes encuentros y festivales internacionales. Su última exposición ‘Siroco’ ha viajado por el mundo exponiendo su arte. Desde el año 2021 ha expuesto en España, Suiza, Francia, Alemania, Italia, México, Panamá y Sudáfrica, explorando a través de un lenguaje directo la cultura y el espacio que habita desde la salida de su tierra.

La exposición puede visitarse hasta el próximo 30 de enero en el Edificio Sociocultural de la localidad santamartina. El horario de visita es de 10,00 a 14,00 horas por la mañana. Las personas interesadas en visitarla en horario de tarde pueden concertar una cita llamando al teléfono 923 200 005 los miércoles, jueves y viernes de 16,30h. a 19,30h; los sábados de 11,00h. a 14,00h. y de 16,30h. a 19,30h. y los domingos de 11,00 a 14,00 horas.