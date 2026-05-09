La tormenta descarga una importante granizada en la zona de Villamayor

Granizo en Villamayor durante la tarde de este sábado 9 de mayo

La previsión de tormentas con fuertes lluvias y granizo que la Agencia Estatal de Metereología había advertido para la tarde de este sábado se ha cumplido a raja tabla en algunos puntos de la provincia salmantina como en el algunos puntos del alfoz.

Ha sido en la zona de Villamayor de la Armuña, donde la tormenta ha descargado con fuerza una importante granizada combinada con intensas precipitaciones que se han concentrado en pocos minutos pasadas las siete de la tarde, dejando notables tomos blancos de granizo en aceras, calles y parques.

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La tormenta no solo ha afectado a Villamayor, también se ha hecho notaria en otros puntos del alfoz como Doñinos o municipios de la Sierra de Francia, Béjar y la comarca de Ciudad Rodrigo.

En El Maíllo, El Bodón, La Covatilla o Navasfrías se han registrado el mayor número de precipitaciones acumuladas entre las cuatro y las seis de la tarde, con un total de 106,4 litros por metro cuadrado entre todas, según datos de la Aemet.

El Maíllo: 29.9 mm

El Bodón (Base Aérea): 26.4 mm

La Covatilla, estación de esquí: 25.2 mm

Navasfrías: 25.2 mm

El aviso amarillo por intensas lluvias y tormentas permanecerá activo hasta las once de la noche en el sur-este de la provincia.

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