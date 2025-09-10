Un total 175.000 euros para cinco personas que compraron un cupón en Santa Marta de Tormes

La suerte volvió a sonreír a la provincia gracias al Cupón Diario de la ONCE, que dejó un total de 175.000 euros en Santa Marta de Tormes en el sorteo celebrado el pasado martes 9 de septiembre.

El responsable de repartir la fortuna fue el vendedor de la ONCE Iván Pérez Fernández, que vendió cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Con ello, varios vecinos del municipio salmantino celebran un inesperado alivio económico gracias al sorteo.

El Cupón Diario de la ONCE reparte cada día un premio mayor de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También contempla 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras y últimas cifras, 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o últimas, y reintegros de 2 y 6 euros en función de las combinaciones acertadas.

Con este nuevo reparto de premios, la ONCE refuerza su papel como “centinela de la ilusión” en Salamanca, sumando historias de fortuna que, como la de Santa Marta de Tormes, llegan a cambiar la vida de sus vecinos.