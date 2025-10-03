Tradición, sabor y diversión familiar, Cabrerizos celebra su Feria Agroalimentaria

La localidad de Cabrerizos se prepara para acoger por segunda vez su Feria Agroalimentaria, un evento que se ha consolidado como una cita ineludible para amantes de los productos de la tierra. Este sábado, la feria promete una mezcla perfecta de sabores auténticos, artesanía y entretenimiento para todas las edades.

El corazón de la feria será, sin duda, la zona de exposición y venta, que contará con una amplia representación de la riqueza gastronómica y artesanal de Salamanca. Los asistentes podrán explorar y adquirir una gran variedad de productos de alta calidad, incluyendo productos de horticultura fresca y frutas. Para los amantes de los sabores intensos, habrá estands repletos de embutidos y quesos artesanales, junto a exquisitas mieles y artículos de confitería. La oferta se completará con vinos de la tierra, cervezas artesanas y productos delicatessen únicos. Además, la artesanía local tendrá un lugar destacado, ofreciendo piezas únicas y tradicionales.

Junto a la venta, los asistentes podrán deleitarse con una variada oferta de restauración que incluye los tradicionales pinchos de feria y múltiples degustaciones de productos locales. Un punto fuerte será la oportunidad de participar en una cata de aceite, donde se pondrá en valor la calidad de este oro líquido. Además, se ofrecerán demostraciones de asado de pimientos, una técnica culinaria tradicional que permitirá a los visitantes llevarse a casa no solo el sabor, sino también el conocimiento.

Pensando en las familias, la organización ha diseñado un programa especial para los niños. Habrá diversos talleres infantiles que fomentarán la creatividad y el aprendizaje. La diversión estará garantizada con la presencia de animación con personajes de fantasía, que transformarán la feria en un lugar mágico. Los juegos artesanales se sumarán a la oferta lúdica, recuperando pasatiempos tradicionales que fomentan la participación de toda la familia.

Para cerrar las jornadas con buen ritmo, la Feria Agroalimentaria de Cabrerizos contará con una actuación musical a cargo de En Clave Folk, que pondrá la nota sonora al evento con melodías tradicionales que invitan al baile y a celebrar la cultura popular.

La Feria Agroalimentaria de Cabrerizos se presenta, un año más, como el plan ideal para disfrutar en familia, apoyar a los productores locales y sumergirse en la riqueza cultural y gastronómica de la zona.

Feria de Cabrerizos (2)