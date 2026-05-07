Los tres colegios de Primaria de Santa Marta protagonizarán la segunda edición de Ópera Kids

Varios alumnos de los tres colegios de Primaria de Santa Marta de Tormes participarán en la segunda edición del proyecto Ópera Kids, que combina música, teatro y cultura.

Esta edición ya tuvo lugar hace un año, motivando a este ayuntamiento a animarse a participar; la concejala de Educación, Juani Rubio ha expresado que “el año pasado los niños se implicaron mucho y disfrutaron de verdad del proyecto. A pesar de que la ópera es un género poco o nada asociado a los más pequeños, lo cierto es que estamos viendo que tiene mucho que aportar a todos los niveles: educativo, cultural, trabajo en equipo e incluso disciplina”.

En la anterior edición, los alumnos de 3º a 6º de Primaria se familiarizaron con la metodología de la actividad para después participar en los talleres impartidos por Amanecer Sierra que enseñó a los niños técnicas de canto y teatrales con la incorporación de materiales audiovisuales, libro didáctico y karaokes para enriquecer la experiencia educativa.

Ópera Kids se cerrará el 15 de mayo en el Auditorio de los Padres Paúles con la adaptación operística de “El elixir de amor” de Gaetano Donizetti.

Los alumnos tendrán participación en distintos fragmentos del espectáculo, no solo apoyando a los profesionales con sus cantos, sino también contribuyendo a generar el ambiente más propicio con el vestuario que han confeccionado.