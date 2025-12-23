Tres niños de Carbajosa decoran las matrículas del Día del Guardia Urbano en Salamanca

Tres escolares de Carbajosa de la Sagrada han decorado con sus dibujos las matrículas de los vehículos participantes en el XXVIII Día del Guardia Urbano, celebrado en Salamanca y organizado por el Automóvil Club de Salamanca. Los trabajos seleccionados corresponden a Diego García Solórzano, Jorge González Sánchez y Elena Martínez Salguero, alumnos de centros educativos del pueblo, que participaron en el concurso organizado por el proyecto municipal La Ciudad de las Niñas y los Niños de Carbajosa en el que resultaron ganadores, según ha informado el Ayuntamiento de Carbajosa.

Durante el curso pasado, el Automóvil Club de Salamanca, visitó los diferentes centros escolares del municipio para dar a conocer sus iniciativas solidarias, entre las que destaca el Día del Guardia Urbano. De estos encuentros surgió la oportunidad de que los escolares de Carbajosa pudieran decorar las matrículas conmemorativas de la siguiente edición a través de un concurso de dibujo. El concurso contó con la participación de un gran número de escolares de todo el pueblo, resultando ganadores los tres trabajos que finalmente han sido reproducidos en las matrículas de los vehículos clásicos participantes en el evento.

El Día del Guardia Urbano es una cita ya consolidada en el calendario navideño de Salamanca y rinde homenaje a la figura histórica del guardia urbano a través de una caravana y exposición de vehículos clásicos. Como en ediciones anteriores, el evento tuvo un marcado carácter solidario, destinándose este año la recaudación y la recogida de productos a las Hermanitas de los Pobres.

La participación del alumnado de Carbajosa en este encuentro de gran relevancia pone de manifiesto el gran trabajo que siguen realizando los proyectos municipales, como La Ciudad de las Niñas y los Niños, con los pequeños y jóvenes del pueblo.