Últimos días para participar en el concurso de fotografía ‘Los puentes del arte’ en Santa Marta

El plazo para participar en el concurso de fotografía enmarcado en el proyecto ‘Los Puentes del Arte’ continúa abierto. Gracias a esta iniciativa, incluida en el Programa de Voluntariado Juvenil impulsado por la Universidad de Salamanca, la Diputación y el Ayuntamiento, el municipio de Santa Marta de Tormes cobrará especial protagonismo a través de instantáneas que mostrarán la riqueza natural, cultural, paisajística y humana del municipio. La participación está abierta hasta el 30 de septiembre, enviando las imágenes al correo electrónico: participa_oficinaverde@usal.es.

Cada persona podrá presentar un máximo de cinco fotografías originales, tomadas durante el periodo del concurso y realizadas exclusivamente en Santa Marta de Tormes. El jurado, formado por profesionales del mundo de la fotografía, el medio ambiente y representantes institucionales, valorará especialmente la fuerza del mensaje, la técnica empleada y la calidad estética de las imágenes.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, ha invitado a vecinos y visitantes a que participen en esta actividad que “contribuirá a descubrir el patrimonio natural y cultural que ofrece Santa Marta”. Asimismo, ha recordado que el proyecto ‘Los Puentes del Arte’ incluye la “realización de numerosas actividades en la localidad a lo largo del año entre las que se encuentran la creación de una ruta turística peatonal y ciclista de 4,6 km que discurrirá por la ribera del Tormes incluyendo nuestra Isla del Soto”.

En lo que respecta a los premios, el concurso ofrece un primer premio dotado de 200 €, un accésit de 100 € y un segundo de 50 €

La edición de este año incorpora también una categoría infantil y juvenil, que premiará con un vale de 50 € en libros, a la mejor imagen. Las bases completas del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace: https://oficinaverde.usal.es/wp-content/uploads/sites/25/2025/07/Bases-CONCURSO-FOTOGRAFIA_25.pdf

Este certamen forma parte de un programa más amplio de voluntariado juvenil, que busca fomentar la implicación activa de los jóvenes en la conservación y promoción del patrimonio del medio rural. Con una dotación de 20.000 euros y en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, el programa incluye actividades de interpretación de la naturaleza, educación ambiental, rutas de senderismo y dinamización cultural. Desde su inicio en 2012, esta colaboración entre la USAL y la Diputación ha dejado huella en 26 municipios salmantinos, con 237 actividades realizadas y más de 9.100 participantes directos. Un recorrido que ha contribuido a fortalecer el tejido asociativo local y a conectar generaciones en torno a la naturaleza y la cultura.

Los municipios que han participado en el proyecto a lo largo de los años reflejan el alcance y continuidad del programa: desde Cabrerizos hasta Rágama, pasando por enclaves como Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo o Vitigudino. Santa Marta de Tormes se suma ahora a esta red de voluntariado y participación con una propuesta que invita a mirar, sentir y compartir. Porque el arte no solo une generaciones, sino que construye puentes entre el paisaje y la memoria.