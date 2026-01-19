Los vecinos de Castellanos de Villiquera se movilizan contra la implantación de una planta de biometano

Los vecinos de Castellanos de Villiquera han convocado una concentración ciudadana contra la instalación de una planta de biometano en el término municipal de la localidad. Tendrá lugar el próximo 24 de enero a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de la localidad. Los propios vecinos se han organizado con vecinos de otras localidades cercanas como Calzada de Valdunciel, donde se ha celebrado una reunión en la que han recopilado 300 alegaciones contra el proyecto, que está en fase de presentación de las mismas hasta el 20 de enero.

Los vecinos están impulsando una plataforma ciudadana, con el nombre “Stop Biogás Castellanos de Villiquera”, con el objetivo de “defender los intereses de los municipios afectados, exigir información clara y promover un debate público real antes de que se adopten decisiones que puedan tener un impacto irreversible.

Stop Biogás, Castellanos de Villiquera

Los vecinos del municipio denuncian también que el Ayuntamiento “no ha ofrecido información pública ni explicación alguna a sus vecinos y vecinas sobre este proyecto. Esta ausencia de comunicación ha generado una profunda preocupación y malestar entre la población, que considera que se ha actuado sin transparencia y sin participación ciudadana”. Los motivos que esgrimen para oponerse a la instalación de la planta son los olores y el impacto ambiental, el incremento de tráfico pesado, la posible contaminación de suelos y acuíferos, los efectos negativos sobre la salud y el bienestar, la degradación del entorno natural, la afectación del Camino de Santiago que pasa por la localidad y la falta de retorno económico real para la población local.

La localidad se suma a otras de la provincia que también tienen proyectos de plantas similares que han encontrado el rechazo frontal de los vecinos. Es el caso de Villamayor, Babilafuente, Machacón o San Pedro de Rozados que ya cuentan con plataformas contra la implantación de estas fábricas en sus términos municipales o en localidades vecinas.