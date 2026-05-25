Los vecinos de Castellanos de Villiquera vuelven a recoger firmas contra la planta de biometano

Desde la Plataforma Stop Biogás Castellanos de Villiquera han convocado una nueva recogida de firmas para se realizará una nueva mesa informativa para recabar firmas para la presentación de una iniciativa popular consistente la exigencia expresa delcumplimiento íntegro de las ordenanzas municipales y de las normas urbanísticas vigentes en el municipio y a nivel provincial y de la Comunidad Autónoma, y con ello la paralización de cualquier obra de la construcción y licencia de actividad que pueda llevar a cabo para la construcción de la planta de biometano prevista por Biorig Energy en la localidad.

Desde la plataforma aseguran que quieren que esto se discuta en un pleno monográfico del Ayuntamiento sobre esta planta y las posibles consecuencias para la salud, el territorio y el bienestar de los vecinos y vecinas de la localidad. Para ello es necesario reunir las firmas de un 20% de las personas censadas en el pueblo, por lo que aseguran que realizarán tantas movilizaciones como sea necesario para conseguir alrededor de 150 firmas en total.

Critican además al Ayuntamiento asegurando que “no puede ser que el equipo municipal siga con este oscurantismo y ninguneo de manera impune. Como vecinos y vecinas de Castellanos de Villiquera tenemos derecho a disponer de la información que nos avala la ley ya que sino nuestros derechos serán vulnerados. Sin debate abierto y público y el acceso a información, la ciudadanía estamos indefensos ante posibles abusos por parte de las empresas y administraciones públicas”.

La recogida tendrá lugar el sábado 30 de mayo de 2026 de 11:30h a 13:30h ante el ayuntamiento de Castellanos de Villiquera. Cabe recordar que la plataforma ha realizado varias charlas informativas y otra recogida de firmas, así como han presentado 1.500 alegaciones al proceso de información pública del proyecto. También denuncian la falta de información por parte del Ayuntamiento de la localidad.