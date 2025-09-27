Vecinos de Machacón, Tornadizos y Babilafuente se concentran en Madrid para exigir la paralización de los proyectos de macro-plantas de biogás y biometano

Más de 50 asociaciones y plataformas vecinales de toda España, entre los que se encontraban vecinos de Machacón, Tornadizos y Babilafuente se han concentrado esta mañana a las 12:00 horas en Madrid para lanzar una voz de alarma contundente contra el despliegue masivo de macro-plantas de biogás y biometano. Los manifestantes han exigido la paralización inmediata de estos proyectos, que, aseguran, amenazan de forma crítica la salud, los recursos naturales y la supervivencia del mundo rural.

La movilización, impulsada por la Coordinadora Stop Biogás España, denuncia que estas instalaciones, promovidas como "energía verde", procesan en realidad un amplio abanico de residuos altamente contaminantes, incluyendo purines de macro-granjas, lodos de depuradora, cadáveres de animales, desechos industriales y subproductos de matadero.

El principal foco de preocupación es el digestato, el subproducto resultante del proceso. Según las plataformas, este material está "cargado de metales pesados, bacterias resistentes y nitratos" y es esparcido en los campos como supuesto fertilizante, filtrándose a los acuíferos y contaminando la cadena alimentaria. "Lejos de solucionar el problema, lo agravan: más contaminación, más emisiones y más riesgos para la salud pública," señalan los portavoces.

Además, los colectivos denuncian la falta de legislación específica y ordenación territorial en España, lo que permite a los ayuntamientos aceptar múltiples plantas sin evaluar el impacto acumulativo en pocos kilómetros. Se critica que las administraciones están acelerando las aprobaciones para obtener dinero público, sin importar las consecuencias.

Las asociaciones denuncian que la Administración pública está favoreciendo a empresas privadas al declarar estos proyectos de "interés público" con el fin de saltarse filtros de inspección, participación ciudadana e impuestos.

La falta de transparencia es otro de los ejes de la protesta. Los vecinos critican que en algunos pueblos se les niega el acceso o la descarga de los proyectos y que en varias Comunidades Autónomas se exige a quienes presentan alegaciones que justifiquen su condición de interesados, a pesar de tratarse de proyectos a exposición pública.

La coordinadora Stop Biogás España recuerda que la situación actual es un riesgo comparable a la mala gestión que derivó en la oleada de incendios de los últimos veranos. Lo que está en juego, subrayan, es el futuro del mundo rural: agua potable libre de contaminantes, tierra fértil y aire limpio.

Las exigencias de los manifestantes son claras: respeto al mundo rural y sus habitantes; paralización inmediata de todos los proyectos de macro-plantas ya aprobados, en trámite o en exposición pública; y prohibición de nuevas macro-granjas y de la ampliación de las existentes, por ser una industria altamente contaminante que justifica la proliferación de las macro-plantas de biogás.