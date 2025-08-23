Los vecinos de Villagonzalo refuerzan su convivencia con una comida colaborativa

Villagonzalo de Tormes se ha vestido de gala este sábado, 23 de agosto, para celebrar un día más de fiestas en honor a San Bartolo. La jornada ha estado marcada por un ambiente festivo y, sobre todo, por la gran participación de los vecinos, que han salido a la calle para compartir momentos de alegría con familiares y amigos.

Uno de los momentos más destacados ha sido la comida colaborativa. Numerosos vecinos se han reunido en torno a mesas dispuestas junto al río para disfrutar de una comida en comunidad, así como para reforzar la convivencia. Cada familia ha aportado sus mejores platos, como tortillas y empanadas, creando un banquete popular que ha reflejado el espíritu unido del pueblo.

Otras actividades de esta jornada son los juegos infantiles, el tradicional concurso de disfraces, el concierto de "rumba" y la macro-discoteca-electrolatino, que pondrá el broche de oro y, por seguro, hará cantar y bailar a todos los asistentes.