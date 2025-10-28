Los vecinos de Villamayor podrán presentar ideas y proyectos dentro de los nuevos presupuestos participativos

Fomentar la participación en la vida pública de los vecinos de la localidad y poder ejecutar proyectos e ideas propuestas por ellos es el objetivo de los presupuestos participativos. Un sistema que permite que los vecinos presenten distintas ideas entre las que se seleccionaran las que sean más factibles. Una idea que pondrá en marcha Villamayor de Armuña para este 2026. De hecho, el Ayuntamiento, que está en pleno proceso de elaboración de los presupuestos del próximo año, ha reservado una partida de 10.000 euros para que sus vecinos puedan realizar propuestas entre las que se seleccionarán algunas para ser incluidas en las cuentas de 2026.

Una iniciativa “innovadora” en la gestión urbana para el equipo de Gobierno de la localidad que apuesta por los principios de “buena gobernanza, transparencia y participación” y que busca “fortalecer el tejido social y fomentar el arraigo y la implicación vecinal en la vida municipal”.

Los vecinos que quieran realizar sus aportaciones a los presupuestos participativos podrán enviar sus ideas al correo electrónico comunicacion@villamayor.es.