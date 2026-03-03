Una veintena de mujeres serán homenajeadas en la 'IX Gala con nombre de mujer' en Santa Marta de Tormes

El Día Internacional de la Mujer se celebrará este año en Santa Marta de Tormes el próximo domingo 8 de marzo con la novena edición de la gala 'Con nombre de mujer', que al igual que en años anteriores homenajea a aquellas vecinas que, según el Ayuntamiento, "han contribuido al desarrollo del municipio desde distintos ámbitos de la esfera pública".

En esta ocasión, el ayuntamiento quiere reconocer la labor de 21 mujeres según cuatro categorías: arraigo, empresarias, profesionales y labor social.

Aquellas que serán reconocidas por el 'arraigo' son mujeres con raíces en Santa Marta o que se han asentado en este pueblo para incorporarse al tejido social local; las 'empresarias' son mujeres que con su trabajo y esfuerzo han sentado las bases en el desarrollo económico de este municipio; 'profesionales' para aquellas que han permitido que la población tenga a su disposición los mejores servicios; y por su labor social para aquellas que han colaborado con el consistorio de forma desinteresada en favor de otros colectivos del pueblo.

Juani Rubio, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Marta, destaca que "nos parece que la mejor manera de conmemorar y celebrar el Día Internacional de la Mujer es reconociendo el importante papel que las mujeres santamartinas han desempeñado y desempeñan en el desarrollo de nuestro pueblo". También ha señalado que "son un pilar fundamental para seguir creciendo como municipio y por eso queremos que sean ellas quienes protagonicen el 8M".

El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en el Auditorio Enrique de la Serna, donde las 21 galardonadas recibirán este reconocimiento.