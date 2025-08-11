El Verano Cultural de Carbajosa de la Sagrada concluye con un éxito rotundo y una asistencia de más de 3.000 Personas

El telón del Verano Cultural 2025 de Carbajosa de la Sagrada ha bajado, dejando un balance extraordinario. Con una asistencia que superó las 3.000 personas, la programación ha reafirmado el compromiso del municipio con la cultura y el entretenimiento para todas las edades.

Durante la semana previa a las fiestas de San Roque, los vecinos y visitantes se volcaron en una agenda de actividades que llenaron el Recinto Ferial y las calles. Los espectáculos más aclamados fueron el show de magia del televisivo Miguel de Lucas, que interactuó de manera cómplice con el público, y la impactante puesta en escena del Air Show, una combinación de acrobacias y música en vivo que dejó a los asistentes asombrados.

La programación también pensó en los más pequeños, ofreciendo espectáculos de gran valor educativo. La obra “Ragnarok” de Títeres Sol y Tierra, y el musical “La Sirenita” de Musicales para Todos, sirvieron para transmitir importantes mensajes sobre el cuidado del medio ambiente y la conservación de los océanos.

El fin de semana culminó con la tercera edición del Mercado Medieval, un evento que se consolida como uno de los grandes atractivos de la localidad. La calle Carpihuelo se transformó en un viaje al pasado con 35 puestos de artesanía, gastronomía y productos tradicionales. A pesar de las altas temperaturas, el mercado, que incluyó una zona de juegos y exhibiciones de aves, reptiles y mamíferos, fue un rotundo éxito.

El broche de oro al Verano Cultural y la Semana de la Juventud lo puso el “Fútbol Burbuja” en el Complejo Deportivo Municipal y la cuarta edición de la tradicional “Carrera de Autos Locos”, que han cerrado una semana llena de diversión y participación vecinal.