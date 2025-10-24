La vida es juego y Andrés Alonso Polo protagonistas en el Centro Cultural de Carbajosa

El Centro Cultural de Carbajosa acogió en la tarde de ayer la presentación de dos obras literarias que combinaron la reflexión contemporánea con la recuperación histórica: La vida es juego, del autor Víctor J. Ventosa Pérez, y Andrés Alonso Polo, de José Labajos Alonso.

La vida es juego, publicada por Ediciones Pirámide, propone una mirada renovada al papel del juego en la vida cotidiana. El ensayo interdisciplinar, que aplica la neurociencia y la psicobiología para vincular el desarrollo cognitivo con el juego, cuenta con más de 150 juegos para entrenar el cerebro y defiende el valor de jugar como herramienta para mantener la mente activa y mejorar el bienestar emocional a cualquier edad. El escritor, investigador y pedagogo social experto en estimulación cognitiva, Víctor J. Ventosa Pérez reivindicó el papel del juego y transmitió su meta personal de “hacer que el juego esté en la primera división de lo importante”.

Por su parte, Andrés Alonso Polo, de José Labajos Alonso, rescata la figura del escritor y poeta salmantino Andrés Alonso Polo (1876–1924). El libro, editado en tres volúmenes, recoge su biografía, su obra literaria y sus escritos periodísticos. Labajos, investigador y divulgador de la cultura local, ha realizado un exhaustivo trabajo de documentación para devolver a la memoria colectiva a este autor que destacó en la vida intelectual salmantina de principios del siglo XX. “Mi objetivo era que sus familiares y paisanos conocieran su gran historia” aseguró el autor.

“Espero que un acto como este contribuya a seguir impulsando la lectura y la cultura en el pueblo” expresó la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández Castaño.

La presentación, que forma parte de la Semana de la Biblioteca de Carbajosa promovida por la concejalía de Biblioteca, supuso una gran oportunidad para que los vecinos conociesen dos obras únicas de autores locales en la tarde más especial de la semana, previa al Día de la Biblioteca de este 24 de octubre.