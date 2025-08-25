Villagonzalo de Tormes honra a San Bartolomé

Los vecinos de Villagonzalo de Tormes ultiman sus fiestas patronales en honor a San Bartolomé que durante el fin de semana han estado llenas de actividades y verbenas por las noches. Uno de los momentos más emocionantes de la jornada ha sido la procesión por las calles de la localidad con la imagen del santo. Una tradición a la que este año se han sumado los más jóvenes del pueblo que durante un tramo han llevado las andas con la imagen del santo.

Villagonzalo, procesión San Bartolomé 2025 (4)

A esta celebración se ha sumado el humor de Alberto Cabrillas, así como una actuación de copla española de la mano de Alberto Galán. La localidad se despide este lunes de las celebraciones con la tradicional paella popular. Como cada año, el Verdinal, junto al río es el lugar elegido para disfrutar de la comida popular que se alarga hasta bien entrada la tarde.