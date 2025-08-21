Villagonzalo de Tormes se prepara para honrar a San Bartolo

Villagonzalo esta a punto de arrancar sus fiestas patronales en honor a San Bartolo. La cena de chichas que tendrá lugar en la noche de este jueves en el pueblo es el preludio de un completo programa de actividades que se extenderá hasta el 25 de agosto.

El viernes, con la inauguración oficial de los festejos los vecinos disfrutarán de una batucada que recorrerá las calles del pueblo, que es una de las sorpresas de estas fiestas, y una parrillada popular que servirá de anticipo a la esperada discoteca móvil, que se prolongará hasta el amanecer.

El sábado se concentran buena parte de las actividades con juegos infantiles para los más pequeños, una comida colaborativa para fomentar la convivencia, un concierto de "rumba" y la macro-discoteca-electrolatino que hará vibrar la noche. Además, el ya tradicional concurso de disfraces.

El domingo estará dedicado a las tradiciones, comenzando con la solemne misa y procesión en honor al patrón San Bartolomé. La diversión continuará con el campeonato de calva y un divertido monólogo del humorista Alberto Cabrillas y, ya de noche, la actuación de copla española a cargo de Alberto Galán.

Las celebraciones concluyen el 25 de agosto con la tradicional paella en el Verdinal.

La alcaldesa de la localidad, Inés Martín, destaca la “participación activa de los jóvenes, así como del nuevo establecimiento hostelero del municipio, que con entusiasmo están organizando juegos y actividades para todos los públicos. Gracias por ese compromiso que se traduce en momentos de diversión compartida y en muchas risas que llenan de vida nuestras calles”.

Además, este año el pregón lo dará una vecina del pueblo, Justa, ama de llaves de la Iglesia y del pueblo entero, es un ejemplo de entrega, trabajo y esfuerzo. “Desde aquí, queremos darte las gracias por todo lo que representas. Tu figura es sin duda un espejo en el que mirarse para las generaciones más jóvenes”, asegura

Unas fiestas en un municipio que trabaja para mantener y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Según su alcaldesa el objetivo es conseguir que la localidad tenga un desarrollo sostenible, la mejora de nuestras infraestructuras y el bienestar de nuestros vecinos.

Entre los proyectos más destacados que tienen destaca la apuesta por la eficiencia energética con la instalación de placas solares en los edificios municipales. “Esta inversión nos permitirá cubrir el mantenimiento eléctrico de todos los locales públicos y nos acercará a un modelo de autosuficiencia basado en el consumo de energía verde. Además, continuaremos trabajando y solicitando subvenciones para consolidar este compromiso con la sostenibilidad”, asegura la alcaldesa.

Otro de los proyectos que verá la luz próximamente es la rehabilitación del antiguo centro de mayores, que pasará a convertirse en un centro cívico polivalente. “Este nuevo espacio estará pensado para dar respuesta a las necesidades tanto de nuestros mayores como de otros colectivos del municipio, fomentando así la convivencia, la participación y el uso comunitario de nuestros espacios”, afirma.

Además, también tienen previsto llevar a cabo una importante modificación de las normas urbanísticas, adaptándolas a las nuevas necesidades y realidades de Villagonzalo de Tormes y de Carpio Bernardo.