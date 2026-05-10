Villamayor acoge un taller de cestería por sus Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios

El pueblo de Villamayor se encuentra inmerso ya en la celebración de sus Fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, con una amplia programación preparada que se extenderá hasta la penúltima semana del mes de mayo.

Este fin de semana, en concreto este sábado, ha tenido lugar un taller de cestería que ha sido organizado por la concejalía de Cultura, coincidiendo también con la Semana Cultural en la que se encuentra inmersa el municipio.

Participantes en el taller de cestería en Villamayor | Ayuntamiento de Villamayor

Los participantes en este taller han tenido la oportunidad de vivir en primera persona cómo se trabaja con las manos, aprendiendo a tejer las mimbres con las que se elaborar estas cestas de decoración.

Taller de cestería en Villamayor | Ayuntamiento de Villamayor

A mayores, los asistentes también han aprendido diferentes técnicas tradicionales que, lamentablemente, están cada vez más en desuso y también han conocido los distintos utensilios que se usan para trabajar el mimbre.