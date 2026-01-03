Villamayor amplía el recorrido de su cabalgata de Reyes

La noche de reyes es una de las más esperadas del año para los más pequeños y el Ayuntamiento de Villamayor ya tiene listas las celebraciones para la noche del 5 de enero. En esta edición de 2026, el cortejo real presentará como principal novedad una cuidada ambientación inspirada en el universo Disney, materializada en tres espectaculares carrozas que acompañarán a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a lo largo de su recorrido por las calles de la localidad.

Abrirá la cabalgata una carroza protagonizada por el vaquero Woody, acompañado de su inseparable amigo Buzz Lightyear. A continuación, la magia de Frozen dará paso a la carroza en la que viajará Su Majestad el Rey Gaspar, cerrando el desfile la carroza inspirada en Vaiana, el personaje hawaiano, que acompañará al Rey Baltasar.

El recorrido

La cabalgata dará comienzo a las 19:00 horas, partiendo desde el pabellón municipal Dori Ruano, con un nuevo recorrido con el objetivo de acercar la ilusión de Sus Majestades a un mayor número de vecinos. Desde el pabellón, el desfile llegará hasta la rotonda de entrada al municipio y descenderá por toda la calle San Miguel hasta el cruce con la calle Larga, desde donde se dirigirá hacia la urbanización La Hacienda, pasando por diversas zonas de Villamayor y llevando la magia de la Noche de Reyes a todos los rincones del municipio.

Como es tradición, la cabalgata concluirá en el pabellón multiusos Dori Ruano, donde Sus Majestades recibirán a los niños y niñas de Villamayor. Allí, los más pequeños podrán entregar personalmente sus cartas a los Reyes Magos y recibir un cucurucho de golosinas, en un ambiente cargado de emoción, nervios e ilusión, propio de una noche de reyes.

Durante el recorrido se repartirán cerca de mil kilos de caramelos, destinados tanto a niños como a adultos, contribuyendo a que esta celebración sea compartida por vecinos de todas las edades.

Desde la organización se recuerda la importancia de respetar en todo momento las normas de seguridad, así como los bandos municipales de prohibido aparcar a lo largo de todo el recorrido de la cabalgata.

Cortes de tráfico

Según ha informado el Ayuntamiento de Villamayor, el tráfico quedará cortado en las calles afectadas desde el inicio del desfile hasta su finalización, prevista aproximadamente a las 20:00 horas, con el fin de evitar aglomeraciones y garantizar el correcto desarrollo del evento. En la organización de la comitiva real participarán 25 operarios municipales, miembros de la policía local, así como voluntarios de varios colectivos y asociaciones que velarán por la seguridad y organización del evento.

Villamayor se dispone así a vivir, un año más, una Noche de Reyes cargada de tradición, fantasía y esperanza, en la que la ilusión infantil vuelve a ser la auténtica protagonista.