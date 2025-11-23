Villamayor aprueba la licitación del proyecto de ejecución de la primera fase del nuevo equipamiento deportivo de El Salinar

El Ayuntamiento de Villamayor avanza de forma decisiva en la ampliación y modernización de sus infraestructuras deportivas. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el Proyecto de Ejecución de la Primera Fase del equipamiento deportivo al aire libre en el paraje de El Salinar, una actuación largamente esperada y que supondrá un salto cualitativo en la oferta deportiva del municipio.

Esta primera fase, cuyo presupuesto asciende a 300.000 euros, financiados con fondos propios, se complementa con los 170.000 euros destinados a las nuevas gradas del campo de fútbol, financiados con los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca, y que actualmente ya en licitación en la plataforma de contratación del estado. Con ello, El Salinar recibirá una inversión global de 470.000 euros durante el presente ejercicio, configurándose como uno de los complejos deportivos más amplios y mejor equipados del alfoz de Salamanca.

La aprobación de esta fase supone la culminación de un camino iniciado hace más de ocho años, cuando el actual equipo de gobierno emprendió el proceso necesario para disponer del suelo idóneo en El Salinar. El Ayuntamiento logró finalmente su disponibilidad mediante un expediente de expropiación que permitió obtener las parcelas imprescindibles para planificar un gran equipamiento deportivo.

Superada esta primera dificultad, el proyecto encontró un segundo obstáculo: la existencia de afecciones arqueológicas en parte de los terrenos. Esta circunstancia obligó a realizar estudios, delimitaciones y ajustes técnicos que ralentizaron la ejecución de las fases previstas.

La Primera Fase que ahora se aprueba se ciñe exclusivamente a la zona sur, libre de cautela arqueológica, allanando el camino para continuar desarrollos posteriores.

Tal y como ha señalado el concejal de Deportes, Salvador Ruano Sanchón, “esta aprobación marca un antes y un después para el municipio y certifica el compromiso adquirido por el Ayuntamiento con la ciudadanía y con el Club Deportivo Villamayor. Tras años de trabajo silencioso, de trámites complejos y de superar numerosos escollos, hoy podemos afirmar que el proyecto arranca de forma definitiva”.

El futuro equipamiento se asienta sobre parcelas municipales calificadas como Sistemas Generales de Equipamiento El Salinar, configurando un gran espacio de uso deportivo y cultural. La zona presenta una topografía natural descendente de norte a sur, con plataformas ya configuradas que facilitan la implantación de nuevas superficies de juego.

En esta Primera Fase, el proyecto, además del cerramiento perimetral de la parcela, para control de acceso y seguridad, contempla nuevas infraestructuras deportivas (campo de rugby, dos pistas de tenis, dos pistas de pádel y preparación de una tercera, pista de baloncesto y pista polivalente de mini-fútbol) y actuaciones de ordenación y conexión interna (nuevo viario interior peatonal, conectando todas las áreas deportivas con el campo de fútbol, el futuro aparcamiento y las zonas de eventual visita arqueológica; nuevo acceso principal, que sustituirá al actual junto a la entrada del campo de fútbol; reubicación del aparcamiento hacia la esquina noreste de las parcelas; y respeto e integración de la zona arbolada, evitando afecciones a la masa vegetal existente).

Asimismo, el diseño general permite aprovechar las plataformas ya existentes: en la zona superior (plataforma del aparcamiento actual), irán tenis y pádel; en la plataforma interior, campo de rugby; y en el nivel inferior, baloncesto y mini-fútbol.

Con la aprobación de la ejecución de esta primera fase, el Ayuntamiento de Villamayor da un paso firme para que, a lo largo del próximo año, los vecinos comiencen a disfrutar de nuevas instalaciones deportivas modernas, seguras y pensadas para todas las edades.

Este proyecto se suma al ya licitado graderío del campo de fútbol, reforzando una visión global de mejora de El Salinar como espacio deportivo de referencia para los clubes municipales y para toda la ciudadanía.

El Consistorio expresa así su voluntad de seguir avanzando en la planificación del resto de fases, confiando que esta licitación quede adjudicada a una empresa, antes de finalizar el año, así como en continuar trabajando para acabar de resolver las cuestiones técnicas derivadas de la cautela arqueológica, u otros inconvenientes que puedan surgir, con la convicción de dotar al municipio de uno de los complejos deportivos más completos del área metropolitana.