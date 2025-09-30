Villamayor avanza con la obtención de los terrenos para la circunvalación que saque el tráfico del pueblo

La construcción de una carretera de circunvalación que saque el tráfico del centro del casco urbano de Villamayor de Armuña se ha convertido en el gran proyecto de los últimos años que, ahora, el Ayuntamiento de la localidad quiere impulsar para que pueda arrancar antes del fin de la legislatura. Una obra costosa, se estima que supondrá varios millones de euros, que permitirá que la actual carretera que cruza el municipio, la SA-300 que une Salamanca con Ledesma, se convierta en una travesía urbana y el excesivo tráfico que soporta sortee la localidad por una ronda que arrancaría en la subestación eléctrica y rodearía por la izquierda el pueblo cruzándose con el camino de Gudino y dándole acceso hasta el fin de casco urbano.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento quiere impulsar esta obra y para ello necesita ser el propietario de los terrenos afectados por lo que el alcalde ha anunciado que mantendrá este jueves una reunión con los propietarios de estos para negociar con ellos la fórmula que permita que sean de titularidad pública. Caben dos opciones, o bien la cesión voluntaria de los terrenos y dejar así que sea el Consistorio y la Junta quien ejecuten la obra de la ronda ahorrando esa ejecución del desarrollo urbanístico de los planes parciales o bien con una expropiación. El objetivo del Ayuntamiento es conseguir una cesión de los terrenos afectados para acortar los plazos del proyecto, ya que una expropiación dilataría los trámites.

Una vez el Ayuntamiento sea el propietario de los terrenos, el objetivo es recurrir a la Junta de Castilla y León para la financiación de, al menos, parte de la obra y que esta nueva carretera sea de titularidad regional, absorviendo todo el tráfico de la vía y la travesía pase a ser una calle más del casco urbano de la localidad.