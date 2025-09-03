Villamayor bajará el IBI en 2026 tras liberarse fondos del transporte metropolitano

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villamayor ha anunciado que en los próximos meses propondrá la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de cara al ejercicio 2026. Esta medida será posible gracias a la liberación de 285.000 euros, cantidad que hasta ahora se destinaba a la cofinanciación del servicio público de transporte metropolitano.

La reasignación de estos fondos se debe a la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación del transporte impulsado por la Junta de Castilla y León, que asume íntegramente el coste del servicio a partir del 1 de septiembre. De este modo, los ayuntamientos, incluido Villamayor, dejarán de realizar aportaciones económicas para este fin.

Esta liberación presupuestaria permitirá revertir parcialmente la subida del IBI aplicada en 2024, cuando el Ayuntamiento se vio obligado a aumentar el tipo impositivo del 0,62 al 0,78, un incremento del 26 % en el esfuerzo fiscal. Aquella decisión respondió a la caída significativa de ingresos variables, como el ICIO (Impuesto sobre Construcciones) y las plusvalías municipales, especialmente en el ejercicio 2023.

Gracias a la mejora de la situación económica, la estabilidad en los ingresos y la reducción de ciertos gastos, el Ayuntamiento cumple ahora con su compromiso de recuperar progresivamente el tipo del 0,62 vigente en 2023, con la posibilidad incluso de rebajarlo aún más en el futuro.

El alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo, ha agradecido a la Junta de Castilla y León y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la nueva modalidad de financiación del transporte metropolitano. En sus palabras, "nuestro compromiso siempre fue claro: en el momento en que la situación económica lo permitiera, devolveríamos a los vecinos parte del esfuerzo que se les pidió en 2024".

Peralvo ha destacado también que, pese a las dificultades económicas, se ha mantenido la calidad de los servicios básicos y se han realizado mejoras e inversiones en distintas zonas del municipio. “Hoy, con esta medida, empezamos a restablecer el equilibrio fiscal con la intención de que Villamayor sea un lugar más justo y habitable para todos”, ha añadido.

La propuesta de reducción del IBI será llevada a pleno en los próximos meses para su aprobación oficial, con vistas a su entrada en vigor en el ejercicio 2026. El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con una gestión responsable y equilibrada de los recursos públicos, devolviendo la confianza depositada por los vecinos y garantizando la sostenibilidad de los servicios e inversiones en el municipio.