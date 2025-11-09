Villamayor celebra la Festividad de Santa Cecilia con actividades abiertas a todo el público

Festividad de Santa Cecilia 2025 en Villamayor con la directora de la Escuela De Música, doña Blanca, Fragua, la concejala de cultura, doña María José, Amaro y la jefa de estudios de la escuela de música Doña Angela Ispierto

El próximo viernes 21 de noviembre, el área de Cultura del Ayuntamiento de Villamayor, en colaboración con la Escuela Municipal de Música de Villamayor y la Banda de Música de Villamayor , celebran la Festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con una completa programación de actividades dirigidas a todos los vecinos.

La jornada se desarrollará en distintos espacios del municipio y contará con talleres, pasacalles y un concurso gastronómico para poner el broche final a esta jornada festiva.

Programa de actividades

17:00 a 17:30 h. – Taller de percusión con vasos.

Lugar: Pabellón Dori Ruano.

17:30 a 18:15 h. – Taller de Batucada.

Lugar: Pabellón Dori Ruano.

18:15 a 19:00 h. – Pasacalles de Batucada por Villamayor.

Esta actividad estará abierta a todo el público y ofrecerá prioridad a los alumnos y familias de la Escuela Municipal de Música.

Los interesados en participar en esta actividad, gratuita para el público de cualquier edad, podrán inscribirse a través del correo electrónico escuelademusica@villamayor.es, hasta completar el aforo máximo de 500 participantes.

Durante el taller, los asistentes aprenderán las nociones básicas de percusión con cubos de plástico, para después protagonizar un animado pasacalle por las calles del municipio.

19:15 a 20:00 h. – Pasacalles de la Banda de Música de Villamayor.

Un recorrido musical que llenará las calles de ritmo y ambiente festivo, a cargo de la agrupación local.

20:00 h. – Concurso de tortillas y tartas.

Lugar: Aula de Cultura.

Como colofón a la celebración, se invita a los vecinos a participar en un concurso gastronómico con el que se pondrá la nota dulce y tradicional a la festividad.

Santa Cecilia en Villamayor

Este evento, que está organizado por el Ayuntamiento de Villamayor, no sería posible sin la estrecha colaboración del equipo directivo de Escuela Municipal de Música de Villamayor, y de la Banda de Música de Villamayor, que siempre que hay una actividad municipal aportan, desinteresadamente, su granito de arena para que los vecinos del municipio disfruten de la música en vivo, por lo que se les agradece a ambos esa colaboración desinteresada.

Desde el consistorio se anima a todos los vecinos a participar en esta actividad familiar y divertida, en la que podrán demostrar sus artes musicales, sintiéndose protagonistas en una actuación musical por las calles del municipio.