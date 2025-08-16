Villamayor celebra un increíble viernes de fiestas

Este viernes, el municipio de Villamayor ha vivido una jornada intensa jornada de fiestas, llena de actividades y con una gran participación de vecinos en toda la programación.

Desde por la mañana, las familias pudieron pasar un rato agradable, en la orilla del Río Tormes, con un paseo en piragua que cada año congrega a un mayor número de personas, asentándose ya como una actividad estrella. Más tarde, la piscina acogió los diferentes torneos de cartas.

Fiestas Villamayor, viernes 16 de agosto | Ayto Villamayor

Sin olvidar uno de los momentos más especiales: la gran parrillada popular. En ella se repartieron hasta 400 kilos de carne. "Queremos dar las GRACIAS a las peñas, los quintos, los voluntarios y trabajadores municipales por su implicación y colaboración en la organización y reparto. ¡Sois parte fundamental del éxito de nuestras fiestas!", han asegurado desde el Ayuntamiento de Villamayor.

Los más pequeños se convirtieron en los protagonistas después de la cena, puesto que pudieron disfrutar de la actuación del mago Oski, en una Plaza de España completamente abarrotada.

Fiestas Villamayor, viernes 16 de agosto | Ayto Villamayor

Como broche de oro de esta increíble jornada, el Recinto Ferial fue el escenario en el que bailar hasta la madrugada, de la mano de la Discoteca DC3.